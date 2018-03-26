Умер основатель МММ Сергей Мавроди- 26.03.2018 12:55
В возрасте 62 лет скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Он умер в Москве в Боткинской больнице.
Как сообщают медиа-источники, накануне примерно в 1:00 Мавроди был госпитализирован - в больницу его увезли с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую вызвал случайный прохожий, который отметил, что Мавроди пожаловался на боль в сердце и слабость.
Машина скорой помощи отправила Мавроди на госпитализацию в 67-ю больницу. Однако, утром понедельника, 26 марта, он скончался.
Сергей Мавроди является создателем крупнейшей финансовой пирамиды МММ, от которой по разным данным пострадали от 10 до 15 миллионов человек. Оценка ущерба составила порядка 3 миллиардов рублей.
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