



Новый знак увеличил нагрузку на кольцо возле Туриста - 26.03.2018 12:25

На перекрестке улицы Героев Майдана и проспекта Независимости был установлен новый дорожный знак, который осложнил и без того проблемное движение транспорта на указанном участке дороги.

Речь идет о дорожном знаке 3.23 "Поворот налево запрещен". Таким образом, водителям, которые едут с Соборной площади в направлении отеля "Турист" повернуть на парковку супермаркета "Колос" теперь нельзя. В соотвествии с новыми правилами, автомобилистам необходимо проехать транспортное кольцо, повернуть у троллейбусного депо, после чего можно направляться в сторону парковки.

Кроме того, до 15 апреля на перекрестке Героев Майдана - проспект Независимости будут продолжаться работы по ремонту ливневой сети.

Ранее люди жаловались о проведении ремонта на указанном участке дороги, когда в час пик часть дороги была перекрыта. Теперь же установленный знак создает еще больше проблем. Водители отмечают, что транспортное кольцо и так перегружено из-за проведения ремонта, и с установкой знака было бы гораздо лучше повременить по окончанию ремонта.

Платиновая Буковина, Черновцы

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