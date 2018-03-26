



Нафтогаз получит долг от Газпрома за счет иностранных активов - 26.03.2018 11:46

Долг в размере 2,6 миллиардов долларов, который НАК Нафтогаз Украины намерен получиь от российского Газпрома, будет взыскиваться по плану Министерства юстиции, который для должника окажется сюпризом. Об этом сообщил глава Минюста Павел Петренко.

В настоящий момент уже более 100 миллионов гривен было взыскано в бюджет Украины - за счет ареста имущества Газпрома, которое находится на территории Украины. Петренко не стал озвучивать подробности касаемо взыскания активов Газпрома на территории других государств, и подчеркнул, что должнику следует соблюдать решение Стокгольмского арбитражного суда и выплатить остаток по долгу.

Министр юстиции Украины отметил, что Газпром не может отказаться от выполнения решения Стокгольмского арбитража, так как такие решение исполняются по всему миру в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. Петренко отметил, что Украина идентифицировала активы Газпрома, страны, где сконцентрированы наибольшие активы, с помощью которых можно покрыть долг Газпрома перед Нафтогазом.

Чиновник также отметил, что за каждый день неисполнения решения Стокгольмского арбитража насчитывается пеня в размере полмиллиона долларов.

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