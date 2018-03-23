



Осуществлен первый полет из Австралии в Великобританию без пересадок - 26.03.2018 10:35

Первый пассажирский беспересадочный полет из Австралии в Великобританию был совершен авиакомпанией Qantas Airlines.

Рейс продолжался в течение 17 часов, за которые самолет Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 14 498 километров и доставил пассажиров и 16 членов экипажа в аэропорт Хитроу в Лондоне. Так, вылет из австралийского аэропорта Перт был осуществлен в субботу, 24 марта, в 18:49 по местному времени.

Авиаперевозчик Qantas Airlines планирует ввести в расписание такие сверхдлинные перелеты, и полет из Перта в Хитроу стал первым шагом.

До этого, как сообщил глава Qantas Airlines Алан Джойс, самые первые рейсы его авиалиний в данном направлении подразумевали семь остановок, потому пассажирам, которые планировали отправиться из Австралии в Великобританию или наоборот, приходилось тратить на путешествия четыре дня.

Власти штата Западная Австралия полагают, что новый рейс поможет увеличить приток туристов на континент. В своем твиттер-аккаунте премьер штата Марк Макгоуэн отметил, что для Западной Австралии с новым полетом открылась официально новая эра возможностей для экономики и путешествий.

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