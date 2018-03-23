Осуществлен первый полет из Австралии в Великобританию без пересадок

- 26.03.2018 10:35
Осуществлен первый полет из Австралии в Великобританию без пересадок

Первый пассажирский беспересадочный полет из Австралии в Великобританию был совершен авиакомпанией Qantas Airlines.

Рейс продолжался в течение 17 часов, за которые самолет Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 14 498 километров и доставил пассажиров и 16 членов экипажа в аэропорт Хитроу в Лондоне. Так, вылет из австралийского аэропорта Перт был осуществлен в субботу, 24 марта, в 18:49 по местному времени. 

Авиаперевозчик Qantas Airlines планирует ввести в расписание такие сверхдлинные перелеты, и полет из Перта в Хитроу стал первым шагом.

До этого, как сообщил глава Qantas Airlines Алан Джойс, самые первые рейсы его авиалиний в данном направлении подразумевали семь остановок, потому пассажирам, которые планировали отправиться из Австралии в Великобританию или наоборот, приходилось тратить на путешествия четыре дня.

Власти штата Западная Австралия полагают, что новый рейс поможет увеличить приток туристов на континент. В своем твиттер-аккаунте премьер штата Марк Макгоуэн отметил, что для Западной Австралии с новым полетом открылась официально новая эра возможностей для экономики и путешествий.

Платиновая Буковина

Ключові слова: рейс Австралия-Великобритания, беспересадочные рейсы из Австралии, Qantas Airlines

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нафтогаз получит долг от Газпрома за счет иностранных активов Долг в размере 2,6 миллиардов долларов, который НАК Нафтогаз Украины намерен получиь от российского Газпрома, будет взыскиваться по плану Министерства
- 26.03.2018 11:46
Американец взлетел на самодельной ракете Сторонник теории о плоской Земле Майк Хьюз совершил полет на собственноручно собранной ракете на паровой тяге. Американец
- 26.03.2018 11:14
В Черновцах предлагают создать страховую медицину По словам главного врача городской детской больницы Черновцов Ивана Хорошенюка, в Черновцах стоит создать муниципальную
- 26.03.2018 10:16
Пожар в торговом центре в Кемерово 25 03 2018 В Торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово 25 марта произошел пожар, в результате которого по меньшей мере погибло 55 человек
- 26.03.2018 09:36
Які доходи підлягають декларуванню Чернівецька ОДПІ нагадує: останній день подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі
- 26.03.2018 09:23
Гість обікрав оселю буковинців Поки потерпіла звернулася до поліції, злодій встиг продати поцуплене чуже майно. Поліцейські знайшли покупця та вилучили речові д
- 26.03.2018 09:10
Черновчан ознакомят с медицинской реформой Общественная организация "Пациенты Буковины" проведет для пациентов информационный семинар, посвященный реализации в Украине реформе сферы медицины.
- 23.03.2018 17:23
На Землю доставили выращенные в космосе овощи В планах у человечества - колонизация Марса и Луны, поиск жизни на других планетах, изучение планет вне Солнечной системы. Спустя некоторое время люди
- 23.03.2018 15:56
С 26-27 марта в Украине ожидается потепление По словам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину ожидается приход настоящей весны
- 23.03.2018 15:35
Чернівецькі полісмени затримали наркоторговця Зловмисник у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
- 23.03.2018 15:22

Всі новини