В Черновцах предлагают создать страховую медицину- 26.03.2018 10:16
По словам главного врача городской детской больницы Черновцов Ивана Хорошенюка, в Черновцах стоит создать муниципальную страховую компанию, которая положит начало страховой медицине.
Медик отметил, что это поможет улучшить оснащенность лечебных учреждений Черновцов, а также повысить качество медицинского обслуживания.
Хорошенюк подчеркнул, что кроме обязательного медицинского страхования в самых богатых странах Европы существуют больничные кассы, специализированные фонды. Даже небольшие вклады позволят предоставлять гражданам медицинскую помощь лучшего качества. В Черновцах при почти 265 тысяч населения приходится около 115 тысяч работающих человек. Ежемесячно работающие черновчане могли бы делать взносы на уровне 50-100 гривен, и часть из вкладов вносилась бы работодателями. Это позволило бы ежемесячно получать практически половину всего годового бюджета сферы здравоохранения Черновцов, что может быть использовано на медицинские цели.
Хорошенюк также предложил вариант с привязкой медицинской страховки к "Карте Черновчанина", и работать по принципу субсидий. Варианты существуют, и главное, как отмечает главврач - начать работать в данном направлении.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 26.03.2018 11:46
- 26.03.2018 11:14
- 26.03.2018 10:35
- 26.03.2018 09:36
- 26.03.2018 09:23
- 26.03.2018 09:10
- 23.03.2018 17:23
- 23.03.2018 15:56
- 23.03.2018 15:35
- 23.03.2018 15:22