В Черновцах предлагают создать страховую медицину

- 26.03.2018 10:16
В Черновцах предлагают создать страховую медицину

По словам главного врача городской детской больницы Черновцов Ивана Хорошенюка, в Черновцах стоит создать муниципальную страховую компанию, которая положит начало страховой медицине.

Медик отметил, что это поможет улучшить оснащенность лечебных учреждений Черновцов, а также повысить качество медицинского обслуживания.

Хорошенюк подчеркнул, что кроме обязательного медицинского страхования в самых богатых странах Европы существуют больничные кассы, специализированные фонды. Даже небольшие вклады позволят предоставлять гражданам медицинскую помощь лучшего качества. В Черновцах при почти 265 тысяч населения приходится около 115 тысяч работающих человек. Ежемесячно работающие черновчане могли бы делать взносы на уровне 50-100 гривен, и часть из вкладов вносилась бы работодателями. Это позволило бы ежемесячно получать практически половину всего годового бюджета сферы здравоохранения Черновцов, что может быть использовано на медицинские цели.

Хорошенюк также предложил вариант с привязкой медицинской страховки к "Карте Черновчанина", и работать по принципу субсидий. Варианты существуют, и главное, как отмечает главврач - начать работать в данном направлении.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы медицина, страховая медицина черновцы

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