Пожар в торговом центре в Кемерово 25 03 2018

- 26.03.2018 09:36
Пожар в торговом центре в Кемерово 25 03 2018

В Торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово 25 марта произошел пожар, в результате которого по меньшей мере погибло 55 человек. Такую информацию сообщают утром понедельника, 26 марта, в оперативном штабе на месте происшествия.

Пожар разгорелся в 15:10 по московскому времени. Локализовать открытые очаги пламени удалось лишь к утру 26 марта.

По сообщениям источника, спасатели продолжают разбирать завалы на третьем и четвертом этажах здания торгового центра. Что касается погибших, то в настоящее время были обнаружены тела пока что только 55 человек. По неофициальным данным, в морги были вывезены тела более 120 человек. Пропавшими без вести числятся более 10 человек, и в больницы были госпитализированы 12 пострадавших. Также известно, что на амбулаторное лечение отпустили 36 человек.

Отмечается, что большую часть погибших обнаружили в кинозалах ТЦ. Три кинозала в кемеровском торговом центре находились на последнем, четвертом этаже здания, где и произошло возгорание. Отмечается, что о пожаре люди узнали не по пожарной сигнализации, которая не сработала, а от других посетителей и сотрудников торгового центра. Людей удалось вывести только из одного кинозала из трех. В одном из залов оставались дети, которые находились на показе мультфильма.

Из версий пожара - случайное возгорание или поджог. По разным источникам, пожар мог возникнуть в детской игровой зоне, которая находилась рядом с кинотеатром - якобы ребенок пронес в игровую зажигаку, и возгорание вызвало неосторожное обращение с огнем, отчего мог загореться поролоновый наполнитель в батутной бассейне. По еще одной версии, свечи на детском празднике также могли вызвать ЧП - такую версию овучил аниматор в торговом центре. Также рассматривается версия о неисправностях с электропроводкой в торговом центре.

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