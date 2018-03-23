В Венесуэле запланирована деноминация валюты- 23.03.2018 14:47
Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал деноминацию боливара - национальной валюты Венесуэлы.
По словам президента, он подписал и объявил деноминацию боливара, которая необходима венесуэльской экономике. Деноминация объявлена на 4 июня 2018 года. Мадуро отметил, что с используемых ныне денег исчезнут три нуля, кроме того, действующие купюры будут заменены новыми. Такие меры, по словам президента, необходимы, чтобы гарантировать коммерческую и экономическую деятельность людям Венесуэлы.
Также сообщается, что в обороте появятся новые банкноты - на 200 и 500 боливаров, с изображениями национального героя Франсиско де Миранды и генерала Симона Боливара соответственно. Также предполагается использование монет спустя столь длительное время перерыва.
Напомним, что в Венесуэле заинтересованы в реализации собственной криптовалюты El Petro. По заявлениям правительства, использование новых технологий и криптовалюты позволит преодолеть социально-экономический кризис в стране.
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