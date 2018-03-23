



Транспортный колледж в Черновцах восстанавливают после пожара - 23.03.2018 12:07

В здании Черновицкого транспортного колледжа накануне, 22 марта, произошел пожар. Сегодня в помещениях проводятся работы по восстановлению.

Напомним, возгорание произошло на мансардном этаже здания колледжа, в результате чего огнем была уничтожена значительная часть перекрытий. Также был поврежден шпиль здания, возведенного в австрийские времена.

К тушению пожара, что продолжалось в течение нескольких часов, были привлечены 16 единиц спецтехники и 66 человек личного состава. Учащихся, преподавательский состав и персонал оперативно эвакуировали, пострадавших в результате происшествия нет.

По словам городского горовы Черновцов Алексея Каспрука, мэрия будет обращаться к Кабинету министров Украины о предоставлении средств на восстановление помещения. В Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают, что єксперті работают над установлением причин возгорания. Помещения колледжа, где случился пожар, ваыглядят не самым лучшим образом - стоит ужасный запах, в потолке зияют дыры, стены перепачканы копотью.

Платиновая Буковина, Черновцы

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