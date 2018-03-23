Транспортный колледж в Черновцах восстанавливают после пожара

- 23.03.2018 12:07
Транспортный колледж в Черновцах восстанавливают после пожара

В здании Черновицкого транспортного колледжа накануне, 22 марта, произошел пожар. Сегодня в помещениях проводятся работы по восстановлению.

Напомним, возгорание произошло на мансардном этаже здания колледжа, в результате чего огнем была уничтожена значительная часть перекрытий. Также был поврежден шпиль здания, возведенного в австрийские времена.

К тушению пожара, что продолжалось в течение нескольких часов, были привлечены 16 единиц спецтехники и 66 человек личного состава. Учащихся, преподавательский состав и персонал оперативно эвакуировали, пострадавших в результате происшествия нет.

По словам городского горовы Черновцов Алексея Каспрука, мэрия будет обращаться к Кабинету министров Украины о предоставлении средств на восстановление помещения. В Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают, что єксперті работают над установлением причин возгорания. Помещения колледжа, где случился пожар, ваыглядят не самым лучшим образом - стоит ужасный запах, в потолке зияют дыры, стены перепачканы копотью.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновицкий транспортный колледж, пожар в транспортном колледже черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновчан ознакомят с медицинской реформой Общественная организация "Пациенты Буковины" проведет для пациентов информационный семинар, посвященный реализации в Украине реформе сферы медицины.
- 23.03.2018 17:23
На Землю доставили выращенные в космосе овощи В планах у человечества - колонизация Марса и Луны, поиск жизни на других планетах, изучение планет вне Солнечной системы. Спустя некоторое время люди
- 23.03.2018 15:56
С 26-27 марта в Украине ожидается потепление По словам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украину ожидается приход настоящей весны
- 23.03.2018 15:35
Чернівецькі полісмени затримали наркоторговця Зловмисник у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
- 23.03.2018 15:22
В Венесуэле запланирована деноминация валюты Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал деноминацию боливара - национальной валюты Венесуэлы.
- 23.03.2018 14:47
Захват заложников во Франции 23 03 2018 На юге Франции, в городе Треб террорист в местном супермаркете захватил людей в плен. По заявлению мэра города Эрика Менасси
- 23.03.2018 14:17
Последствия отравления Скрипаля могут быть непоправимыми Точных прогнозов по поводу восстановления Сергей Скрипаля и его дочери Юлии после отравления врачи давать не торопятся. Напомним, бывший российский
- 23.03.2018 12:19
Ученые вычислили возраст Земли Примерно 3,7 миллиада лет назад на нашей планете возникли первые живые организмы, как утверждают ученые. Отсюда становится понятным
- 23.03.2018 10:58
К имплементации законов Украины у ЕС претензий нет Как заявляет заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, Европейский Союз не озвучивает претензий
- 23.03.2018 10:44
Рекламу Honda Cog сняли за 606 дублей Падающие костяшки домино, которые обрушиваются одна за другой с пресловутым эффектом - зрелище, которое способно заворожить каждого
- 23.03.2018 10:17

Всі новини