Рекламу Honda Cog сняли за 606 дублей

- 23.03.2018 10:17
Рекламу Honda Cog сняли за 606 дублей

Падающие костяшки домино, которые обрушиваются одна за другой с пресловутым эффектом - зрелище, которое способно заворожить каждого.

Именно эффект домино был использован компанией Honda Cog, чтобы привлечь к себе интерес ползователей. Для этого представители сняли необычный рекламный ролик.

В качестве костяшек домино были использованы запчасти от 3 автомобилей, а сами съемки ролика продолжительностью чуть более 2 минут заняли порядка 3 месяцев. И это не считая усилий и времени.

Компьютерную графику для данного ролика не использовали. Вспрочем, для того, чтобы в кадре все получилось идеально, было отснято в общей сложности 606 дублей. К слову, результат оказался более чем стоящим, поскольку на фестивале "Каннские львы" видео было удостоено награды.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Honda Cog рекламный ролик

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