На всей территории ЕС будет бесплатный интернет

- 23.03.2018 09:48
На всей территории ЕС будет бесплатный интернет

На всей территории Европейского Союза предполагается обеспечить доступ к бесплатному интернету. Также к бесплатному доступу планируется подключить также Исландию и Норвегию.

Из бюджета ЕС на связанные с этим нужды предполагается выделить по 15 тысяч евро для 1000 населенных городов, в которых на площадях, в парках и други общественных местах будут установлены передатчики wifi-сигнала.

По словам комиссара по цифровой экономике Марии Габриэль, дублировать уже имеющиеся службы и обеспечивать интернет-покрытие, где оно уже имеется, нет никакого смысла. В задачи входит обеспечение Интернет-покрытия по всей Европе, то создаст массу удобств для граждан и обеспечит преимущества для регионов.

Программа получила название "Единая сеть для Европы", и на ее реализацию из общего бюджета за два года была выделена сумма в размере 120 миллионов евро. Программа предусматривает поощрение самообразования, защиту интересов потребителей и общественной активности.

Уже в мае первые wifi-передатчики будут установлены в тех пунктах, где местные власти быстрее обратятся с заявкой на финансирование. До 2020 года Брюссель будет выступать с подобными обращениями к властям еще 4 раза.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: бесплатный интернет в ЕС, европа интернет

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