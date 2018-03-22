Про стан розрахунків з бюджетом в Е-кабінеті

- 23.03.2018 09:35
Про стан розрахунків з бюджетом в Е-кабінеті

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного пункту меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить наступну інформацію по кожному виду платежу:

- орган ДФС;

- назва податку (платежу);

- платіж (код);

- МФО банку;

- бюджетний рахунок та по кожному виду податку (платежу) на поточну дату;

- нараховано/зменшено;

- сплачено до бюджету;

- повернуто з бюджету;

- пеня;

- недоїмка;

- переплата;

- залишок несплаченої пені.

Червоним кольором позначені суми податкового боргу чи заборгованості зі сплати єдиного внеску, які не сплачені в строк та по яких існує заборгованість до бюджету.

Примітка: застосовуйте фільтр «Рік» для перегляду даних за попередні роки, та фільтр «ОДФС» для перегляду особових рахунків, що знаходяться на обліку у відповідному органі Державної фіскальної служби України.

Крім того, в Електронному кабінеті доопрацьовано перегляд інтегрованих карток платників податків.

Обравши один з податків (платежів) користувач подвійним натисненням кнопки миші отримує доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) в розрізі проведених операцій.

Фізичні особи після ідентифікації мають можливість за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти.
Довідково:

Електронний кабiнет – це інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення реалізації платниками податків та державними органами своїх прав та обов’язків, визначених Податковим Кодексом України, в електронному вигляді.

Офіційна сторінка електронного кабiнету https://cabinet.sfs.gov.ua

За цим посиланням користувачі електронного кабiнету отримують доступ до порталу, робота з яким здійснюється через мережу Internet та не вимагає використання чи встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: платники податків чернівці, чернівці податкова, розрахунок з бюджетом

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