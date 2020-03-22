Меру пресечения Савченко выберут 23 марта- 22.03.2018 17:47
В помещении Службы безопасности Украины генеральный прокурор Юрий Луценко лично подписал и озвучил народному депутату Надежде Савченко о подозрении в подготовке террористического акта и попытке свержения государственной власти.
Как отметил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил о том, что меру пресечения Савчкнуо суд может выбрать уже завтра, 23 марта.
Лысенко сообщил, что с Савченко сейчас в присутствии ее адвокатов проводится допрос в качестве подозреваемой. Ей также вручил копию ходатайства о мере пресечения. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в Шевченковский суд готовится в настоящее время. По словам спикера, заседание суда может состояться уже завтра.
Отметим, что Надежду Савченко обвиняют в сговоре о совершении действий для насильственного свержения конституционного строя, а также захвата государственной власти. Нардепа обвиняют в посягательстве на жизнь общественного или государственного деятеля, подготовке в теракту, содействию террористической организаци, незаконному обращению с взрывными веществами, боеприпасами и оружием.
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