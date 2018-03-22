



За работу без выходных французский булочник заплатит штраф - 22.03.2018 16:56

За работу свех нормы владелец французской булочной заплатит штраф. Три тысячи евро - именно такую сумму штрафа назначили пекарю за то, что он выходил на работу семь дней в неделю.

Проштрафившийся француз признался - так много он работал, поскольку он трудоголик и очень любит то, чем занимается.



Примечательно, что в Украине тоже есть такое явление, как переработка. Людям приходится нередко задерживаться на работе во внеурочное время, либо вовсе доделывать работу дома, и так поступают примерно треть украинцев. В США вся работа сверх нормы оплачивается. При этом, рабочая неделя у американцев - 40-часовая, как и у нас.

Что касается стран Европы, то некоторые переходят на работу по 35 часов в неделю. В Финляндии, к слову, на рабочую неделю приходится 32 часа, то есть, каждый день люди выходят на работу на 6,5 часов в день. 27 часов составляет рабочая неделя в Нидерландах, что позволяет им работать 5 часов 15 минут пять дней в неделю, либо работать подольше, но всего 4 дня в неделю.

В Португалии, Греции и Великобритании работают дольше, у них в рабочей неделе - 44 часа.

Интересно, что в Японии рабочая неделя состоит из 60 часов, и случаи переутомления и даже смерти из-за переработок становятся все чаще. В связи с этим работодатели делают так, чтобы умерить трудоголизм, вплоть до выдачи премий тем, кто меньше работает.

Платиновая Буковина

Всі новини