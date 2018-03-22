



Биткоин может стать единой криптовалютой - 22.03.2018 16:29

По словам генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси, у биткоина в будущем - самые лучшие перспективы.

Дорси полагает, что в будущем в мире будет работать единая для всех валюта, и все шансы, чтобы получить статус используемой для всех, есть у криптовалюты биткоин, несмотря на то, что в мире существует масса криптовалют - так называемых альткоинов.

Джек Дорси полагает, что рано или поздно человечеству предстоит определиться с главной криптовалютой, и прогнозирует этот статус для биткоина. Так, по мнению гендиректора Twitter, биткоин вначале станет единственной валютой в интернете, а после чего может уже подниматься вопрос и физических расчетов в криптовалюте. Программист также считает, что уже в ближашем обозримом будущем - через 5-10 лет - биткоин попросты вытеснит из сети все остальные криптовалюты.

Между тем, несмотря на тсоль положительные прогнозы, Дорси относится к биткоину довольно критически. Массу вопросов у него вызвают высокие комиссии за транзакции в криптовалюте и волатильность биткоина. Полноценным платежным инструментом на сегодняшний день биткоин быть не может. Однако эти проблемы носят временный характер, и вскоре специалисты найдут пути их решения.

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