



Роды в Украине будут бесплатными - 22.03.2018 16:09

Новость о платных родах в Украине после медицинской реформы наделала шуму. В Министерстве здравоохранения Украины заявляют - все связанные с беременностью и родами медицинские услуги будут осуществляться в полной мере за счет государства.

Так, в пресс-службе Минздрава подчеркнули, что все услуги с ведением беременности и родами будут осуществляться полностью за счет государственного бюджета.

Кроме того, в Минздраве также озвучили, какие именно медицинские услуги и препараты будут предоставляться на бесплатной основе.

Речь идет об экстренной медицинской помощи, о первичной медицинской помощи, то есть, той, которая связана с профилактикой, диагностикой, лечением заболеваний и состояний в амбулаторном режиме. Бесплатной остается специализированная медицинская помощь, о есть, профилактика, диагностика и лечение в стационарном режиме, в том числе и дневном. Также в перечне указана высокоспециализированная медицинская помощь, что предусматривает лечение с применением тяжелых, уникальных либо ресурсосодержащих методов лечения с научно обоснованной эффективностью, медпомощ детям до 16 лет, медицинская реабилитация и палиативная медицинская помощь, которая состоит в облегчении боли и состояния при тяжелых проявлениях заболеваний неизлечимо больных граждан.

Платиновая Буковина

Всі новини