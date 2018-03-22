



Пожар в Черновицком транспортном колледже 22 03 2018 - 22.03.2018 15:12

В центре Черновцов в здании Черновицкого транспортного колледжа в Четверг, 22 марта, произошел пожар. Как стало известно, возгорание случилось на мансардном этаже здания.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области сообщили, что для тушения подара были задействованы 61 человек личного состава и службы взаимодействия, а также 16 единиц техники.

В настоящее время пожар локализовали.

По предвартителным данным, в результате пожара пострадавших нет. Из здания колледжа были эвакуированы порядка трехсот человек. Также центр города полностью обесточен из-за данного происшествия.

Сегодня все занятия отменили, и уже завтра студентам транспортного колледжа обещают предоставить другие помещения для занятий.

Платиновая Буковина, Черновцы

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