В течение суток 21 марта на Донбассе - ни одного обстрела- 22.03.2018 09:33
В отчете пресс-центра штаба антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на утро 22 марта сообщается, что перемирие в зоне АТО соблюдалось в течение прошедших суток в полной мере.
Напомним, что согласно решению Трехсторонней контактной группы по Донбассу, с полуночи 5 марта 2018 года в зоне АТО устанавливается режим тишины.
Подразделения сил антитеррористической операции осуществляют надежный контроль над ситуацией. Украинская сторона неуклонно следует требованиям полного прекращения огня.
Кроме того, в течение прошедших суток также не было зафиксировано ни одного обстрела по позициям сил украинской армии со стороны российско-оккупационных формирований.
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