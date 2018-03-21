Николя Саркози отпустили после 2 дней допросов- 22.03.2018 09:28
Стартовало официальное расследование в отношении экс-президента Франции Николя Саркози по подозрению в получении от лидера Ливии Муаммара Каддафи незаконных средств на финансирование предвыборной кампании.
Напомним, что Саркози был задержан полицией во вторник, 20 марта, и после двух дней допросов его отпустили. Согласно законодательству, задержание не должно превышать 48 часов. Допросы осущкествлялись в Центнральном офисе по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере. Основные вопросы, которые задавали Саркози - финансирование его избирательной кампании в 2007 году. Экс-президент Франции подозревается в незаконном присвоении государственных средств Ливии, в незаконном финансировании кампании, а также в пассивной коррупции.
Расследование в отношени Саркози будет продолжаться, поскольку против него у следствия имеется достаточное количество доказательств. Кроме того, данное дело, судя по всему, будет передано в суд.
Все обвинения в свой адрес экс-президент Франции отрицает. Заявления ливийских лидеров в том, что он должен вернуть деньги якобы за финансирование его кампании являются, по словам Саркози, местью за решение развернуть во время постания французских самолетов, что привело к свержению диктатора Каддафи в 2011 году.
Примечательно, что дело о незаконном финансировании кампании Саркози было открыто в 2013 году. Следователи осуществляют проверку фактов предоставления режимом Муаммара Каддафи средств в размере 50 миллионов евро. Дело в том, что данная сумма в два раза превышает разрешенные законом бюджеты.
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