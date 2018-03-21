



Чернівчан закликають стерегтись від шахраїв - 21.03.2018 17:43

21 березня до Садгірського відділення поліції звернулася 80-річна жителька Чернівців. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 10 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що того дня до потерпілої на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції. Псевдополіцейський повідомив, що донька заявниці у поліції за пошкодження телефону і для вирішення питання потрібні гроші у сумі 10 тисяч гривень. Після чого потерпіла перерахувала вказану суму на рахунок, який надали шахраї.

Того ж дня, у пастку до аферистів потрапила 41-річна жителька Сторожинеччини. Потерпілій зателефонували невідомі та представилися працівниками банку. Зловмисники повідомили, що для безпеки потрібно зняти гроші з картки та перерахувати їх на інший рахунок. Слухаючи по телефону підказки шахраїв, заявниця перерахувала на їхній рахунок 8 тисяч гривень.

Дізнавшись, що їх ошукали, потерпілі звернулися до поліції. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на посилення активності телефонних шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: завжди перевіряйте отриману інформацію, у жодному разі не повідомляйте стороннім особам особисті дані банківського рахунку та не довіряйте стороннім особам. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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