



Украина стремится к членству в НАТО - Порошенко - 21.03.2018 17:40

В планах Украины на следующие 10 лет - присоединиться к НАТО, как заявил в недавнем интервью президент Украины Петр Порошенко.

Президент также отметил, что украинское государство способно усилить Североатлантический альянс, сделать его более эффективным. По его словам, страны-члены НАТО могут поучиться у Украины противостоянию России.

Порошенко также отметил, что военное противостояние с российско-террористическими формированиями на Донбассе продолжается с 2014 года. Более 10 тысяч человек погибли в данном конфликте по данным на сегодняшний день. Также президент напомнил об аннексии Россией Крыма. По его словам, такими действиями Россия оразрушила систему международного порядка, созданную после Второй мировой войны. И ввиду этого альтернативы НАТО для системы глобальной безопасности не существует.

Примечательно, что ряд стран - Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, а также Украина получили статус стран-аспирантов НАТО. Президент Украины отметил, что страна намерена получить полное членство в альянсе, и план действий для этого Украина планирует получить до конца 2019 года.

Порошенко также подчеркнул, что до 6% ВВП Украина выделяет на оборону. Эти показатели в четыре раза больше, чем у части некоторых партнеров НАТО.

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