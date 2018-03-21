



Ринго Старра посвятили в рыцари - 21.03.2018 16:04

Четвертый "битл" - ударник Ринго Старр - был посвящен в рыцари. Церемония посвящения состоялась в Букингемском дворце под руководством принца Уильяма. Приказ о присвоении Старру рыцарского титула королева Великобритании Елизавета II подписала еще в конце декабря 2017 года.

77-летний Ричард Старки (именно так зовут музыканта) отметил, что таким почетным званием отмечается весомый вклад The Beatles и его лично. На вопрос, стоит ли обращаться к нему с приставкой "сэр", Ринго Старр не ответил.

Ринго рассказал, что перед торжественной церемонией посвящения он обратился к коллеге по группе сэру Полу Маккартни за советом, как правильно вести себя. Напомним, что Маккартни был повящен в рыцари в 1997 году.

Примечательно, что еще в 1965 году все "битлы" были удостоены ордена, однако тогда Старр отказался от этого статуса.

Джон Леннон спустя некоторое время после награждения выступил против войны во Вьетнаме, и свой орден вернул.

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