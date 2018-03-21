



Вибухотехніки провели в чернівецьких школах заняття з безпеки - 21.03.2018 15:26

21 березня вибухотехніки Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області провели практичні заняття з учнями і вчителями ліцею № 4 та гімназії № 1.

Правоохоронці розповіли про особисті заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, дії персоналу та учнів навчальних закладів під час надходження повідомлень про загрозу вибуху, виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів і особливості проведення евакуації.

Фахівці вибухотехнічного відділу також показали присутнім основні зразки вибухових пристроїв та вибухових речовин промислового виготовлення. Після теоретичної частини поліцейські на прикладах продемонстрували, як треба поводитися з небезпечними предметами та яких дій необхідно вжити заради безпеки громадян.

Поліція Буковини нагадує, що незаконне зберігання та використання вибухових пристроїв або речовин, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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