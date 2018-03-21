



Где человечество может искать инопланетные цивилизации - 21.03.2018 15:15

Представители инопланетных цивилизаций могут находиться в трех участках космоса, о которых известно земным ученым. В частности, как заявляют американские исследователи, особый интерес представляют спутники Юпитера и Сатурна.

До 2020 года планируется осуществить больше исследований по обнаружению инопланетян.

Ежедневно люди сообщают о массе случаев, когда они видели неопознанные летающие объекты. Исследователь NASA Чарльз Элачи отмечает, что на сегодняшний день у человека есть возможности для исследований учеными и получения доказательств.

Элачи отметил, что теоретически инопланетяне могут находиться на спутниках Юпитера - Титане и Европе, а также на Энцеладе, спутнике Сатурне. Дело в том, что эти объекты обладают реками, озерами и морями из углеводорода. Океан из воды имеется также на Европе, и он покрыт толстым слоем льда. Ученые утверждают, что здесь вполне могла развиться и эволюционировать жизнь.

Для исследований предполагается запуск космического аппарата Europa Clipper, оснащенного специальным радаром. Также помимо исследований Энцелада, Европы и Титана, специалисты заинтересованы изучением таких спутников Юпитера, как Ганимед и Каллисто.

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