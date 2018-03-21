В Украине больше не выдают традиционные паспорта

- 21.03.2018 14:14
В Украине больше не выдают традиционные паспорта

21 марта Кабинет министров Украины принял решение о запрете оформления паспорта гражданина Украины в формате бумажной книжки.

Речь идет о внесении изменений в постановление "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, сзъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины".

Так, стоит отметить, что паспорт гражданина Украины на бланке в форме книжечки перестают выдавать гражданам до завершения работ по обеспечению территориальных подразделений Государственной миграционной службы спецтехникой, материалами и прочими ресурсами для оформления документов в формате ID-карты. Ранее в постановлении присутствовал такой пункт, теперь же его убрали.

Дело в том, что на сегодняшний день материально-техническими ресурсами для оформления и выдачи паспортов в формате ID-карты подразления Государственной миграционной службы Украины обеспечены в полном объеме.

По данным ГМС, в 2017 году было выдано порядка 1,1 миллиона паспортов в формате ID-карты, а также около 4 миллинов биотметрических паспортов для заграничных поездок. Согласно прогнозам, Украина к 2022 году полностью перейдет на ID-карточки.

 

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Ключові слова: паспорт гражданина украины, ID-карта паспорт

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