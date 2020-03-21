Поліція застерігає чернівчан від крадіжок

- 21.03.2018 14:10
Поліція застерігає чернівчан від крадіжок

Цінні ґаджети у зовнішніх кишенях верхнього одягу та залишені без нагляду особисті речі стають легкою здобиччю корисливих злодіїв. Лише упродовж однієї доби поліція зареєструвала на території Буковини вісім крадіжок, уникнути яких можна було б, якби потерпілі були більш обачними.

Загалом 20-го березня до поліції Чернівецької області надійшло 11 заяв про крадіжки особистого майна. У більшості випадків предметом злочинних посягань стали мобільні телефони. Зокрема, упродовж минулої доби буковинці повідомили про викрадення восьми смартфонів загальною вартістю близько 43 тисяч гривень.

Зазвичай такі крадіжки вчиняються у публічних місцях. До прикладу, три із вказаних телефонів злодії поцупили у громадському транспорті. У всіх випадках власники тримали свої смартфони у кишенях верхнього одягу. Ще у трьох випадках зловмисники так само скористалися людською необачністю і привласнили чужі «мобілки», залишені без нагляду на прилавку магазину, у кафе тощо.

Жертвою крадіїв через власну необережність став і 30-річний чернівчанин. Із його незачиненої автівки, припаркованої у центрі міста, злодії поцупили два смартфони.

Непоодинокими є випадки, коли громадяни виявляють відсутність грошей або цінних речей після відвідин знайомих. Саме такий злочин поліцейські зареєстрували минулої доби у Чернівцях. Прийшовши в гості до товариша, 29-річний чоловік під час спільного застілля викрав у господаря планшет, вартістю три тисячі гривень.

Працівники поліції вкотре закликають громадян бути більш пильними. Вберегти своє майно від злодіїв значно легше, ніж повернути його у разі викрадення:

  1. пильнуйте свої кишені та сумки у громадських місцях. Намагайтеся не носити при собі цінні речі й великі суми коштів;
  2. не впускайте додому підозрілих осіб;
  3. не залишайте вдома наодинці малознайомих людей.

А якщо ви все ж таки стали жертвою крадія, не зволікаючи повідомте про це працівників поліції, зателефонувавши за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки, як уберегтись від крадіжок, поліція чернівці

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