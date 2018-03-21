



Аэропорт Черновцы возобновляет рейсы в Турцию и Египет - 21.03.2018 12:46

Авиарейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх из Черновцов будут осуществляться уже в этом месяце - с 25 марта. Информацию об этом подтвердили в авиакассах международного аэропорта Черновцы.

Отмечается, что речь идет о чартерных рейсах. Стоимость билетов определяется ценой отдыха в туристической фирме. В настоящее время отмечается о рейсах, котоыре будут осуществляться по воскресеньям с 25 марта по 27 мая. Вылет в 13:30, орентировочная длительность полета составит два часа.



Кроме того, с весны также стартуют рейсы в Турцию сообщением Анталия-Черновцы-Анталия. Данное направление будет действовать с 16 мая по 12 сентября. Самолеты будут отправляться из Чреновцов по среда в 21:35. Кроме того, начиная с 27 мая, самолет будет осуществлять рейсы и по воскресеньям.

Представители международного аэропорта Черновцы также сообщили, что подписание соответствующих соглашений в настоящее время находится на стадии согласования. Кроме того, также идут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с авиакомпанией Yanair и румынским перевозчиком BLUE AIR.

Платиновая Буковина, Черновцы

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