



Ryanair до конца недели подпишут соглашение с Борисполем - 21.03.2018 12:33

Как стало известно, подошли к завершению переговоры между крупнейшей авиакомпанией-лоукостером Ryanair и украинским международным аэропортом Борисполь. Переговоры оказались успешными, и отмечается, что авиакомпания уже в скором времени выйдет на рынок.

Об успехе переговоров заявил на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман.

По итогам переговоров аэропорт введет новую систему расценок, что позволит сделать более доступными авиапутешествия для украинцев. Соглашение с Ryanair планируется подписать уже до конца текущей недели.

Стоит отметить, что недавно коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан заявлял о старте сотрудничества с другими аэропортами Украины, кроме Киева и Львова. Среди интересующих компанию направлений рассматриваются Одесса, Херсон и Харьков. Однако, о запуске рейсов из этих городов говорить пока еще слишком рано, но планы и перспективы имеются.

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