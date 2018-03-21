Украина договорилась о сотрудничестве с силами спецопераций НАТО- 21.03.2018 12:15
По сообщению главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, он провел встречу с командующим Сил спецопераций НАТО, вице-адмиралом Колином Килрейном. Участники переговоров пришли к соглашению касаемо активизации совместных мероприятий для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций.
Речь идет об объединении сил спецопераций Вооруженных сил Украины с NATO SOF, то есть, с Силами специальных операций НАТО.
Муженко отметил, что в ходе переговоров были достигнуты соглашения касаемо активизации деятельности в вопросах развития украинских Сил специальных операций.
Также напомним, что в Украине официально завершена антитеррористическая операция, которая меняет формат на Операцию объединенных сил. Кроме того, Украина также находится в стадии подготовки к введению на Донбасс миротворческой миссии ООН.
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