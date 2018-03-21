



Через три года появится лекарство от Альцгеймера - 21.03.2018 11:45

Уже спустя три года в аптеках может появиться препарат, замедляющий распространение старческого слабоумия. Вакцина, предотвращающая эту болезнь, может появиться ориентировочно через 10 лет.

В 2021 году завершают клинические испытания 12 лекарственных препаратов, каждый из которых может оказать существенное влияние в вопросе борьбы с деменцией. Исследователи, которые работают в отрасли борьбы с болезнью Альцгеймера, уже уверены в том, что новые лекарства будут работать как следует. В настоящее время темой обсуждения является старт применения препаратов в клинике.

В мире показатели смертности от деменции продолжают расти, потому появление таких препаратов крайне важно. Вскоре количество смертей от старческого слабоумия может превысить количество смертей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Дэвида Рейнольдса, главного научного советника британского исследовательского общества борьбы со старческим слабоумием Alzheimer’s Research UK, в ближайшие три года на рынке может появиться первое средство, которое может существенно повлиять на лечение болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия. Количество жертв деменции во всем мире продолжает расти, в связи с чем в мире все острее и острее необходимость новых лекарств. Усилия выдающихся ученых были направлены в даную сферу, потому в скором будущем решение появится.

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