Фильм черновицкого режиссера показали в Варшаве- 21.03.2018 10:39
Фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука из Черновцов стал его дебютной работой. При этом, снятую Украиной и Польшей картину показали в Варшаве.
Финансовую поддержку для создания фильма в размере 1 миллиона гривен предоставило украинское государство, и создатели смогли полностью вложиться в данный бюджет.
Автором сценария и режиссером ленты является черновчанин Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсерами выступили Валентин Васянович и Конрад Стефаняк. "Штангист" одержал победу в 8-м конкурсном отборе Госкино, поддержку оказали Lviv Film Commission, а также Федерация тяжелой атлетики Украины. Фильм продемонстрировали в Варшаве в рамках закрытого показа, и вскоре запланирован показ в Киеве.
Сюжет короткометражного фильма рассказывает о тяжелоатлете по имени петр, который занимается подготовкой к важным соревнованиям. Буквально перед самими соревнованиями он узнает о смерти отца. Перед спортсменом возникает тяжелый выбор, и фильм демонстрирует внутреннюю борьбу, переживания тяжелоатлета.
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