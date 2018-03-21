



Фильм черновицкого режиссера показали в Варшаве - 21.03.2018 10:39

Фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука из Черновцов стал его дебютной работой. При этом, снятую Украиной и Польшей картину показали в Варшаве.

Финансовую поддержку для создания фильма в размере 1 миллиона гривен предоставило украинское государство, и создатели смогли полностью вложиться в данный бюджет.

Автором сценария и режиссером ленты является черновчанин Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсерами выступили Валентин Васянович и Конрад Стефаняк. "Штангист" одержал победу в 8-м конкурсном отборе Госкино, поддержку оказали Lviv Film Commission, а также Федерация тяжелой атлетики Украины. Фильм продемонстрировали в Варшаве в рамках закрытого показа, и вскоре запланирован показ в Киеве.

Сюжет короткометражного фильма рассказывает о тяжелоатлете по имени петр, который занимается подготовкой к важным соревнованиям. Буквально перед самими соревнованиями он узнает о смерти отца. Перед спортсменом возникает тяжелый выбор, и фильм демонстрирует внутреннюю борьбу, переживания тяжелоатлета.

Платиновая Буковина, Черновцы

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