Фильм черновицкого режиссера показали в Варшаве

- 21.03.2018 10:39
Фильм черновицкого режиссера показали в Варшаве

Фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука из Черновцов стал его дебютной работой. При этом, снятую Украиной и Польшей картину показали в Варшаве.

Финансовую поддержку для создания фильма в размере 1 миллиона гривен предоставило украинское государство, и создатели смогли полностью вложиться в данный бюджет.

Автором сценария и режиссером ленты является черновчанин Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсерами выступили Валентин Васянович и Конрад Стефаняк. "Штангист" одержал победу в 8-м конкурсном отборе Госкино, поддержку оказали Lviv Film Commission, а также Федерация тяжелой атлетики Украины. Фильм продемонстрировали в Варшаве в рамках закрытого показа, и вскоре запланирован показ в Киеве. 

Сюжет короткометражного фильма рассказывает о тяжелоатлете по имени петр, который занимается подготовкой к важным соревнованиям. Буквально перед самими соревнованиями он узнает о смерти отца. Перед спортсменом возникает тяжелый выбор, и фильм демонстрирует внутреннюю борьбу, переживания тяжелоатлета.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: украино-польский фильм штангист, дмитрий сухолиткий-собчук

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Пропавшего кота вернули домой через 14 лет Кот Томас-младший, которого хозяин не видел уже порядка 14 лет, вновь вернулся домой. Этот случай произошел в Соединенных штатах
- 21.03.2018 16:44
Ринго Старра посвятили в рыцари Четвертый "битл" - ударник Ринго Старр - был посвящен в рыцари. Церемония посвящения состоялась в Букингемском дворце под р
- 21.03.2018 16:04
Вибухотехніки провели в чернівецьких школах заняття з безпеки Правоохоронці нагадують, що дотримання правил особистої безпеки є запорукою збереження власного життя та життя оточуючих.
- 21.03.2018 15:26
Где человечество может искать инопланетные цивилизации Представители инопланетных цивилизаций могут находиться в трех участках космоса, о которых известно земным ученым.
- 21.03.2018 15:15
В Украине больше не выдают традиционные паспорта 21 марта Кабинет министров Украины принял решение о запрете оформления паспорта гражданина Украины в формате бумажной книжки.
- 21.03.2018 14:14
Поліція застерігає чернівчан від крадіжок Цінні ґаджети у зовнішніх кишенях верхнього одягу та залишені без нагляду особисті речі стають легкою здобиччю корисливих злодіїв
- 21.03.2018 14:10
Аэропорт Черновцы возобновляет рейсы в Турцию и Египет Авиарейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх из Черновцов будут осуществляться уже в этом месяце - с 25 марта
- 21.03.2018 12:46
Ryanair до конца недели подпишут соглашение с Борисполем Как стало известно, подошли к завершению переговоры между крупнейшей авиакомпанией-лоукостером Ryanair и украинским международным
- 21.03.2018 12:33
Украина договорилась о сотрудничестве с силами спецопераций НАТО По сообщению главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, он провел встречу с командующим Сил
- 21.03.2018 12:15
Через три года появится лекарство от Альцгеймера Уже спустя три года в аптеках может появиться препарат, замедляющий распространение старческого слабоумия. Вакцина, предотвращающая эту болезнь
- 21.03.2018 11:45

Всі новини