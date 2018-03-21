Украина арестовала все имущество Газпрома на своей территории

- 21.03.2018 09:53
Украина арестовала все имущество Газпрома на своей территории

Все имущество российского Газпрома, которое находится на территории Украины, было арестовано по решению Министерства юстиции Украины. Глава Минюста Павел Петренко отметил, что в общей сложности арест был наложен на имущество стоимостью порядка 100 миллионов гривен.

Чиновник отметил, что часть средств уже взыскали. В особенности, была проведена опись, арест и взыскание в государственный бюджет всего имущества Газпрома, находящегося на территории Украины.

Также Петренко заявил, тчо подобный подход должен быть реализован к имуществу российской газовой компании и в других странах, с которыми Украина подписала соглашения.

Напомним, Стокгольмскийарбитражный суд в конце 2017 года полностью отклонил требования российского Газпрома согласно модели "Бери или плати", которая действовала в 2012-2017 годах и рассчитывалась на сумму 56 миллиардов долларов. В Нафтогазе Украины отметили, что решение Стокгольмского арбитража позволило получить положительный эффект более чем на 75 миллиардов долларов за весь срок действия контракта. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: газовая война украины, нафтогаз и газпром, арест имущества газпрома в украине

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