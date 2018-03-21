



На Сторожинеччине полицейские ликвидировали огромные заторы - 21.03.2018 10:06

В связи со сложными погодными условиями в Черновицкой области 20 марта возникли проблемы с движением транспорта. В частности, в селе Буденец Сторожинецкого района на подъеме было осложнено движение, из-за чего около ста транспортных средств оказались заблокированы на заснеженной нерасчищенной дороге.

Несколько экипажей патрульной полиции прибыли на место, чтобы помочь разъехаться машинам. Полицейские также вызвали сотрудников Службы автомобильных дорог для расчистки пути.

На указанном участке дороги в тот же день, 20 марта, ближе к вечеру, произошла авария - столкнулись микроавтобусы Mercedes Vito и Opel Vivaro. Как стало известно, ДТП произошла из-за того, что оба водителя не справились с управлением.

Кроме того, в селе Каменная в тот же день также образовался затор из нескольких сотен автомобилей, который правоохранителям удалось локализовать примерно через три часа, около 14:00. Очередь застрявших автомобиле растянулась на Каменецком подъеме более чем на 10 километров. отмечается, что причиной пробки стало ДТП на самом подъеме.



После восстановления движения на указанный участок дороги прибыли сотрудники Автодора с техникой. Была осуществлена расчистка от снега и посыпка песчано-солевой смесью самого опасного участка дороги - извилистой части пути, называемой серпантином.

Платиновая Буковина, Черновцы

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