



Складну побутову техніку продають з касовим апаратом - 21.03.2018 09:20

Чернівецька ОДПІ звертається до суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, з нагадуванням про обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Зазначена вимога передбачена положеннями пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України та статті 9 Закону України № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та доповненнями.

Щодо Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій, то його затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 16.03.2017 № 231, яка набрала чинності з 08.05.2017.

Таким чином, починаючи з цієї дати всі технічно складні побутові товари, що є у цьому Переліку повинні продаватися виключно через касові апарати.

Зверніть увагу, що за незастосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації цих товарів передбачено штрафні санкції у розмірі 1 гривні за порушення, вчинене вперше, та 100% вартості проданих товарів – за кожне наступне здійснене порушення.

Сектори організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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