Взрыв в центре Кишинева 20 03 2018- 20.03.2018 17:55
В центре Кишинева, столицы Молдовы, в одном из местных продуктовых магазинов прогремел взрыв. Как стало известно, двое человек погибли на месте происшествия, еще трое человек были ранены. Происшествие случилось во вторник, 20 марта.
По информации начальника главного Инспектората полиции Алексанру Пинзаря, взрыв вызвала граната. Отмечается, что в магазин вошел мужчина, который взял десять пачек сигарет, но отказался оплачивать товар. У него то ли из рюкзака, то ли из руки выпала граната, которая и спровоцировала взрыв.
Двое погибших - это принесший гранату мужчина и продавец.
Согласно имеющейся у правоохранителей информации, пронесший в гранату в магазин мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту данного происшествия стартовало следствие.
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