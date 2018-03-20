На Буковині з початку року в ДТП загинуло 15 осіб

- 20.03.2018 16:47
На Буковині з початку року в ДТП загинуло 15 осіб

Ще майже півсотні учасників автопригод за цей період отримали травми різного ступеню тяжкості. Працівники поліції наголошують: основною причиною ДТП є недотримання Правил дорожнього руху його учасниками.

Перевищення швидкісного режиму, необдумані маневри, неуважність та невиправдана безпечність водіїв і пішоходів обертаються для них трагічними наслідками.

Також дедалі частіше поліцейські виявляють водіїв, котрі керують транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Від початку року в Чернівецькій області зафіксовано 619 таких водіїв (проти 595 за аналогічний період 2017 року).

З початку 2018 року на території Чернівецької області поліція задокументувала 451 дорожньо-транспортну пригоду. У 44 з указаних ДТП травмовано 47 людей, ще 15 – загинуло.

Щоб запобігти лиху на автошляхах, насамперед, слід неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Правоохоронці нагадують: в Україні діють зміни до ПДР.

Поліція Буковини звертає увагу учасників дорожнього руху на такі нововведення:

1. Рух по перехрестях з круговим рухом.

Починаючи з 28 квітня 2017 року на всіх перехрестях, де організовано круговий рух, перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Тобто, «хто «НА КІЛЬЦІ» – той і головний».

2. Місця для людей з інвалідністю.

З 26 жовтня 2017 року набрали чинності зміни до ПДР щодо посилення відповідальності за паркування (зупинку/стоянку) на місцях для людей з інвалідністю. Для порівняння: раніше штраф за таке порушення становив 255 гривень, а нині – від 1020 до 1700 гривень.

3. Швидкісний режим.

З 1 січня поточного року зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах із 60 до 50 км/год. За прогнозами фахівців, дане обмеження дозволить знизити рівень смертності на українських дорогах до 50%.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, дтп чернівці, національна поліція чернівецька область

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