Пострадавшим от пожара предпринимателям Калинки выделят матпомощь

- 20.03.2018 16:10
Пострадавшим от пожара предпринимателям Калинки выделят матпомощь

Сегодня состоялась внеочередная сессия Черновицкого городского совета, на котором поднимался вопрос помощи предпринимателям, пострадавшим в результате масштабного пожара на Калиновском рынке.

Первый вопрос коснулся предоставления материальной помощи пострадавшим предпринимателям. Было решено подготовить положения о предоставлении материальной помощи, предназначенной для восстановления рабочих мест. Так, примерно за 27 квадратных метров площади размер матпомощи составит около 150 тысяч гривен. 

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Соответствующие положения о предоставлении материальной помощи пострадавшим от пожара предпринимателям должны быть подготовлены администрацией Калиновского рынка до четверга, 22 марта. После на сессии депутаты городского совета проведут голосование, что позволит людям как можно быстрее получить средства.

На 22 марта в Черновицком городском совете также запланировано голосование касаемо обращения к Кабинету Министров Украины за помощью с компенсацией ущерба предпринимателям за уничтоженный огнем пожар. Что касается пострадавших, им до этого времени нужно подсчитать причиненный пожаром ущерб и собрать все необходимые документы.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: пожар калиновский рынок 19 марта 2018

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