



В Черновцах вызвать педиатра можно напрямую - 20.03.2018 15:25

В Черновицкой городской детской поликлинике есть вся необходимая компьютерная техника, необходимая для работы в рамках медицинской реформы. Об этом рассказал главный врач поликлиники Иван Хорошенюк.

Так в каждом кабинете поликлиники работает по два педиатра, каждый из которых принимает пациентов по 6 часов в день.

Напомним, что согласно решению Министерства здравоохранения, книга записей вызовов врачей на дом была отменена, в связи с чем через регистратуру больницы медика на дом вызвать не получится. Теперь будет действовать новая модель. Пациент сможет получить в регистратуре номер телефона врача, чтобы обратиться к нему напрямую. Вызовы как таковые остаются, однако, без участия регистратуры больницы - пациент и врач договариваются о встрече между собой.



Для подписания деклараций между пациентами и педиатрами в поликлинике все готово. Первые декларации можно подписывать с 1 апреля.

Платиновая Буковина, Черновцы

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