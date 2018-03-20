В Черновцах вызвать педиатра можно напрямую- 20.03.2018 15:25
В Черновицкой городской детской поликлинике есть вся необходимая компьютерная техника, необходимая для работы в рамках медицинской реформы. Об этом рассказал главный врач поликлиники Иван Хорошенюк.
Так в каждом кабинете поликлиники работает по два педиатра, каждый из которых принимает пациентов по 6 часов в день.
Напомним, что согласно решению Министерства здравоохранения, книга записей вызовов врачей на дом была отменена, в связи с чем через регистратуру больницы медика на дом вызвать не получится. Теперь будет действовать новая модель. Пациент сможет получить в регистратуре номер телефона врача, чтобы обратиться к нему напрямую. Вызовы как таковые остаются, однако, без участия регистратуры больницы - пациент и врач договариваются о встрече между собой.
Для подписания деклараций между пациентами и педиатрами в поликлинике все готово. Первые декларации можно подписывать с 1 апреля.
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