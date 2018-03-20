



Выплаты повышенных пенсий военным стартуют на Буковине - 20.03.2018 11:28

В Черновицкой областной госадминистрации отмечают, что пенсионная служба Буковины активно работает над реализацией постановления Кабинета министров Укарины от 21 февраля 2018 года, согласно которому предусматривается повышение выплат военным пенсионерам. Так, сообщается, что уже на текущей неделе более 400 пенсионеров-пограничников получат первые выплаты.

Первые справки о размере денежного обеспечения военных для осуществления перерасчета пенсий от Администрации Государственной погранслужбы Украины были переданы в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области. Отметим, что перерасчет будет осуществляться благодаря обновленному денежному обеспечению, который был определен по состоянию на 1 марта 2018 года в соответствии с окладом по должности, военного либо специального звания, а также с учетом надбавки за выслугу лет.

В Пенсионном фонде спрециалисты, которые отвечают за пенсионное обеспечение военнослужащих и некоторых других категорий граждан, полученную документацию уже обработали. Благодаря этому первые выплаты уже на текущей неделе получат более 400 пенсионеров-пограничников на Буковине.

Перерасчет военных пенсий будет осуществляться в три этапа с учетом доплат, повышений, индексации (за исключением повышений, дополнительных пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украины, целевой денежной помощи).

Так, с 1 января 2018 года повышение составит 50%, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 0 75%, и с 1 января 2020 года - 100% суммы повышения пенсии, определенной по состоянию на 1 марта 2018 года.

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