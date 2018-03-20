Экс-президент Франции Саркози задержан полицией

- 20.03.2018 10:57
Экс-президент Франции Саркози задержан полицией

Бывший президент Франции Николя Саркози был задержан французской полицией. Арест был осуществлен в рамках расследования вероятного незаконного финансирования предвыборной кампании Саркози в 2007 году.

Стоит отметить, что еще в 2012 году было открыто уголовное производство в отношении Саркози, однако, спустя некоторое время дело приостановили. Экс-президента Франции подозревают в получении от бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи порядка 50 миллионов евро, которые предназначались для потребностей предвыборной кампании 2007 года.

Начало данного расследования положили заявления сына покойного ливийского диктатора Саифа аль Ислама Каддафи. В марте 2011 года сын Каддафи заявил, что Саркози должен возвратить Ливии деньги, полученные для финансирования своей предвыборной компании. Саиф аль Ислам Каддафи тогда отметил, что у него есть все доказательства, способные подтвердить факты получения Саркози финансовю

Напомним, Николя Саркози находился на посту президента Франции с 2007 по 2012 годы. Попытку побороться за власть Саркози предпринял в 2017 году, однако, уступил Алену Жппе и Франсуа Фийону. Сейчас экс-президент находится под стражей, однако, задержать его более чем на 48 часов по закону не имеют права.

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Ключові слова: арест саркози, финансирование президентской кампании Саркози, Саркози и Каддафи

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