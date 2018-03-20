Нова поліцейська станція запрацювала в Брусниці

- 20.03.2018 10:25
Нова поліцейська станція запрацювала в Брусниці

Приміщення для поліцейської станції виділила Брусницька сільська рада у будівлі місцевої лікарської амбулаторії практики сімейної медицини. Окрім дільничного офіцера, тут будуть працювати інспектори ювенальної превенції та чергуватиме група швидкого реагування патрульної поліції.

Брусницький сільський голова Іван Загарія переконаний: поява поліцейської станції покращить оперативність роботи поліції, а місцевим жителям буде значно простіше отримати допомогу правоохоронців. Адже відстань від Брусниці до райцентру становить близько 25 кілометрів.

Старший дільничний офіцер поліції Юрій Гриндей виїжджатиме на виклики разом з групою реагування патрульної поліції. Він уже шість років працює дільничним на даній території і добре знає як специфіку місцевості, так і тутешніх жителів.

Як зазначив під час відкриття поліцейської станції т.в.о. голови Кіцманської райдержадміністрації Юрій Косар, до керівництва району не надходило скарг на роботу поліції. «Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості розкритих крадіжок і це надзвичайно приємно. Населення бачить, що поліція стоїть на захисті їхніх інтересів, майна та спокою», – сказав керівник району.

Начальник Кіцманського відділу поліції Ален Синжерян подякував керівництву району та села за сприяння у відкритті нового службового приміщення: «Для якісного надання поліцейських послуг надзвичайно важливою є взаємодія з населенням, органами місцевої влади та самоврядування. Я впевнений, що завдяки появі цієї поліцейської станції правоохоронці стануть ще ближчими до місцевого населення, досконаліше вивчать його потреби і зможуть ефективніше допомагати людям».

Нагадаємо, місяць тому перша на Буковині поліцейська станція з’явилася у селі Боянах Новоселицького району. А до кінця 2018 року такі поліцейські станції працюватимуть у кожному районі Чернівецької області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліцейські станції на буковині, брусниця поліцейська станція

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