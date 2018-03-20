Податкова знижка для працюючих студентів

- 20.03.2018 09:57
Податкова знижка для працюючих студентів

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 2246 V-ІІІ, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум для працездатної особи (в розрахунку на місяць) установлено в розмірі 1762 грн. Отже розмір доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу у 2018 році, становить 2470 грн. на місяць (1762 грн. х 1,4).

Студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу ( у 2018 році – 1321,5 грн.).

При цьому, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати не застосовується. Отже у разі, якщо студент, який не отримує стипендію та одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату, то у 2018 році він має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 1321,5 грн., за умови, що розмір його заробітної плати на місяць не перевищує 2470 гривень.

При цьому студент повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету. Зазначена норма визначена п.п. 169.1.3 і п.п. 169.2.3 ст. 169 Податкового кодексу України.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: працюючі студенти, податкова знижка, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Взрыв в центре Кишинева 20 03 2018 В центре Кишинева, столицы Молдовы, в одном из местных продуктовых магазинов прогремел взрыв. Как стало известно, двое ч
- 20.03.2018 17:55
Участники полуфиналов Евровидения 2018 В 2018 году Лиссабон принимает международный песенный конкурс Евровидение. В нынешнем году, напомним, Евровидение пройдет в 63 раз.
- 20.03.2018 17:16
На Буковині з початку року в ДТП загинуло 15 осіб Ще майже півсотні учасників автопригод за цей період отримали травми різного ступеню тяжкості. Працівники поліції
- 20.03.2018 16:47
Пострадавшим от пожара предпринимателям Калинки выделят матпомощь Сегодня состоялась внеочередная сессия Черновицкого городского совета, на котором поднимался вопрос помощи предпринимателям,
- 20.03.2018 16:10
В Черновцах вызвать педиатра можно напрямую В Черновицкой городской детской поликлинике есть вся необходимая компьютерная техника, необходимая для работы в рамках медицинской реформы
- 20.03.2018 15:25
IBM создали миллиметровый нанокомпьютер Самый маленький компьютер в мире, длина и ширина которого составляет по одному миллиметру, был представлен американской
- 20.03.2018 14:51
Коматозный больной очнулся после отключения от аппаратов В австралийском городе Мельбурн после уличного нападения местный житель Бо Шортис впал в кому, и в таком состоянии пробыл больше месяца
- 20.03.2018 12:48
Выходные в Украине на Пасху 2018 В апреле 2018 года у граждан Украины будет всего два дополнительных выходных. Речь идет о 9 и 30 апреля.
- 20.03.2018 12:31
Без питьевой воды могут остаться 5 млрд человек Свыше половины населения Земли в обозримом будущем могут иметь проблемы с наличием питьевой воды. Причем, такие плачевные
- 20.03.2018 11:44
Выплаты повышенных пенсий военным стартуют на Буковине В Черновицкой областной госадминистрации отмечают, что пенсионная служба Буковины активно работает над реализацией постановления Кабинета
- 20.03.2018 11:28

Всі новини