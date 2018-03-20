В Черновцах пройдут соревнования по фигурному катанию 24-25 марта- 20.03.2018 09:41
В Черновцах на ледовой площадке, что по улице Головной, 100А, в ближайшие выходные 24-25 марта состоится Открытый Чемпионат Черновицкой области по фигурному катанию "Созвездие Буковины-2018". Участие в соревнованиях примут спортсмены-фигуристы со всех уголков Украины, а также гости из Молдовы и Беларуси.
Соревноваться будут участники из Черновцов, Киева, Харькова, Днепра, Белой Церкви, Житомира, Кропивницкого, Богуслава, Тернополя, Одессы, Сум. Также заявлено участие порядка 50 спортсменов из-за рубежа, в частности, из белорусский городов Ивацевичи, Кобрин, Пружаны, Береза, а также из молдавского Кишинева.
Гости также могут насладиться балетом на льду, который представят коллективы "Льодограй" из Богуслава, "Морячки" и "Бильман" из Киева.
Соревнования приурочены к 15-летию "Льдового майданчика" в Черновцах, и для участников и гостей подготовлено множество приятных сюрпризов.
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