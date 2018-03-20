Жителів Кіцманщини обкрадала група злодіїв

- 20.03.2018 09:10
Жителів Кіцманщини обкрадала група злодіїв

Упродовж тривалого часу зловмисники обкрадали місцевих жителів. Серед викраденого музичні інструменти, побутова техніка, електроінструмент, велосипеди, акумулятори та інше майно.

Наприкінці лютого до поліції звернулася 58-річна жителька села Дубівці. Жінка повідомила, що з її будинку викрали побутову техніку на загальну суму понад 6 тисяч гривень.

На місці злочину поліцейські з’ясували, що невідомі особи спочатку залізли через вікно на горище, а потім через демонтаж стелі потрапили у середину будинку. З помешкання крадії «винесли» різні побутові прилади.

Правоохоронці почали пошуки крадіїв з обстеження прилеглої території та опитування місцевого населення. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейським Кіцманського відділу поліції вдалося встановити крадіїв.

Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. Викрадені речі хлопці встигли продати, однак правоохоронцям вдалося їх відшукати та повернути власниці.
Крім цього, поліцейські довели причетність зловмисників до шести інших кримінальних правопорушень. Порушники вчиняли крадіжки не лише з будинків, а й з підсобних приміщень та сількогосподарської техніки.

В ході проведення досудового розслідування, поліцейські встановили, що один із зловмисників разом із своїми друзями віком 20 та 22 років вчинили крадіжку із місцевої школи. З навчального закладу «тріо» викрало 14 одиниць музичного духового інструменту, який в подальшому поламали та здали на пункт прийому металобрухту.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території району. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки чернівецька область, викрадення побутової техніки

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