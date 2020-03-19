



В Украине числится более 3 тысяч беженцев - 19.03.2018 17:28

По заявлению заместителя министра внутренних дел Украины Татьяны Ковальчук, в Украине официально зарегистрировано свыше 3 тысяч беженцев. Речь идет в основном о людях, которые сбежали из собственной страны по причине вооруженного конфликта, и сейчас находятся в Украине в соответствующем статусе.

Примечательно, что по официальным данным на июнь 2017 года в Украине числилось 2,7 тысячи беженцев, и в процессе получения статуса числилось еще порядка 4 тысяч человек. Речь идет преимуществено о выходах из Афганистана, Сирии и Сомали.

Что касается граждан Украины в других странах, то по заявлению главы Кабинета министров Польши, страна приняла в течение двух последних лет свыше 1,5 миллиона украинцев. Кроме того, 88 граждан Украины получили по состоянию на начало 2018 года статус беженца и международную защиту в Польше.

Данное завяление опровеграют в украинском МИДе, заявив, что в Польше далеко не все украинские граждане являются беженцами.

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