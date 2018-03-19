



В Украину идет новый циклон со снегопадами 20 марта - 19.03.2018 16:36

Новый циклон надвигается на Украину уже завтра, 20 марта, как сообщает синоптик Наталья Диденко. По прогнозам, завтра в ряде регионов страны ожидаются снегопады и сильный ветер. Ощутимое потепление начнется в Украине уже вскоре, 25-26 марта.

Циклон надвигается на Украину с юга, и 20 марта он начнется с Черновицкой, Одесской, Николаевской, Винницкой областей, то есть, с юго-запада.После циклон переместится в направлении северо-востока, охватив постепенно практически все области Украины. Практически по всей территории страны метеорологи прогнозируют снегопады, метели, сильный ветер. Осадки в виде мокрого снега ожидаются при более высокой температуры воздуха в южных областях.

В Киеве ожидаются скачки атмосферного давления из-за циклона, низкая температура воздуха, снег и сильные порывы ветра.

В течение дня температура воздуха ожидается в пределах -2... -8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -10 на севере страны, до -14 - на северо-востоке. До 14-18 градусов мороза ожидается в ночное время местами в Сумской, Черниговской областях, а также на севере Киевской области.

В целом, погода будет сохранять морозный характер в течение недели, и потепление ожидается с 25-26 марта.

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