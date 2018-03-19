Чернівецькі полісмени взяли участь у флешмобі на честь Кобзаря- 19.03.2018 12:51
Естафету у флешмобі «Кобзар – серце України» буковинські правоохоронці прийняли від колег з Чернігівщини.
Всеукраїнський флешмоб приурочений 204-тій річниці з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. За задумом організаторів заходу, всі його учасники повинні прочитати один з творів Кобзаря.
Спільно з учнями чернівецької ЗОШ №30 поліцейські ювенальної превенції зняли відео, де не лише продекламували вірш Тараса Шевченка, але й постаралися показати красу буковинського краю. Поетичну естафету учасники флешмобу передали колегам-поліцейським Прикарпаття.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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