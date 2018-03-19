Недалеко от Черновцов произошло землетрясение- 19.03.2018 10:52
В течение прошедшей недели - с 12 по 18 марта - сейсмостанция Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича зафиксировала 28 сейсмических событий.
Помимо всего прочего, недалеко от Черновцов было зафискировано замлетрясение, которое произошло на расстоянии 256 километров от областного центра.
По информации Черновицкой облгосадминистрации, в эпицентре амплитуда колебаний данного землетрясения составила 4,5 балла, и всего 1 балл - в Черновцах.
Напомним, Черновцы находятся рядом с сейсмически активной зоной Вранча, что в Румынии. Подробнее о землетрясениях в Черновцах читайте здесь
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