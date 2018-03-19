В Украине растет уровень безработицы

- 19.03.2018 09:58
В Украине растет уровень безработицы

По информации Государственной службы статистики Украины, в Украине почти на 5 тысяч человек увеличилось количество безработных в течение февраля 2018 года. В процентном содержании, рост количества безработных составил 1,3%.

Госстат сообщает, тчо по состоянию на январь 2018 года в Украина насчитывалось всего 378,9 тысяч берзаботных, из которых женщины и мужчины составили 197,4 тысячи и 181,5 тысяч соответственно. Количество безработных в феврале составило уде 383,7 тысяч человек, из них - 200,5 тысяч женщин и 183,2 тысячи мужчин.

Таким образом, за месяц уровень безработицы в стране возрос на 1,3%, или 4,8 тысячи человек.

Между тем, в Украине количество свободных вакансий, наоборот, увеличилось. Так, если в январе на одну вакансию количество претендентов составляло 6 человек, то в феврале на одно работчее место претендовало уже 5 человек.

Платиновая Буковина

Ключові слова: безработица украина

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