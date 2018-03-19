



На Буковине за выходные отбуксировали 69 застрявших в снегу машин - 19.03.2018 09:28

По информации пресс-службы Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, в течение прошлых выходных 17-18 марта на Буковине спасатели помогли отбуксировать 69 автомобилей. Речь идет об обном рейсовом автобусе, 12 леговых автомобилях и 56 грузовиках, застрявших на дороге из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщается, спасатели на Буковине осуществили 24 выезда, в которых были привлечены 11 единиц техники, а также 30 челоек личноо состава. Выезды были осуществлены в городе Черновцы, а также в Вижницком, Кицманском, Новоселицком, Хотинском, Глыбокском районе Черновицкой области.

Работы по предоставлению населению помощи по преодолению последствий снегопадов в области продолжаются.

Как сообщает начальник Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области Сергей Михайлюк, пожарно-спасательные подразделения во время ухудшения погодных условий работают в усиленном режиме.

Платиновая Буковина, Черновцы

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