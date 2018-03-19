



На Кіцманщині іномарка насмерть збила пенсіонерку - 19.03.2018 09:05

Потерпіла намагалася перейти дорогу, коли на неї наїхала іномарка. Працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Трагічна автопригода сталася увечері 16 березня на автодорозі у селі Оршівцях Кіцманського району. Керуючи автомобілем «Рено Меган» на іноземній реєстрації, 29-річний житель сусіднього села не впорався з керуванням і на неосвітленій частині дороги допустив наїзд на 77-річну місцеву жительку.

Від отриманих внаслідок наїзду травм, які є несумісними з життям, потерпіла загинула на місці ДТП. За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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